Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский заявил об усилении ВСУ в портах под прикрытием зерновой сделки
Общество
Суд арестовал Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Мир
Блинкен заявил о наличии у Украины всего необходимого для контрнаступления
Происшествия
Вертолет Ми-8 привлечен к ликвидации пожара на складе в Ростовской области
Экономика
Мантуров заявил о росте на 20% доли российского оборудования
Мир
В Стамбуле сократились запасы воды до 40% от нормы из-за жары
Пресс-релизы
Форум Россия – Африка станет площадкой для расширения международных коммуникаций в спорте
Мир
Поиски львицы в Берлине обошлись казне в €100 тыс.
Происшествия
Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м
Мир
В Алабаме провели первую казнь после введенного в 2022 году перерыва
Мир
Лукашенко поручил найти нового главу минсельхоза Белоруссии
Общество
Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации
Политика
МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против РФ

Захарова прокомментировала недопуск российского журналиста на брифинг с Кулебой

Захарова: отказ допустить корреспондента РФ на брифинг с участием Кулебы стал топорной выходкой Украины
0
Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба струсил отвечать российскому журналисту, ему нечего сказать, заявила 21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о недопуске корреспондента ТАСС на брифинг в Исламабаде с участием Кулебы.

По словам Захаровой, отказ допустить корреспондента на брифинг стал топорной выходкой украинской стороны. Она отметила, что такое поведение киевских властей доказывает, что они ни во что не ставят журналистскую этику.

«Похоже, что Дмитрий Кулеба попросту струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста. Сказать-то по делу украинскому гостю нечего», — заявила она ТАСС.

Попытки Киева вбить клин между Россией и Пакистаном своими цирковыми представлениями обречены на провал, добавила она.

Российский корреспондент 20 июля был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана за полчаса до начала совместного брифинга министра иностранных дел Исламской Республики Билавала Бхутто-Зардари и Кулебы. Украинская сторона выдвинула условие о недопущении российских журналистов к освещению мероприятия с участием Кулебы. Однако журналист за день до этого был допущен до работы.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Ранее, в марте, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв газеты The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов из США на фоне ареста корреспондента этого издания Эвана Гершковича. По словам пресс-секретаря президента РФ, данное заявление абсурдное и неправильное, поскольку для этого нет никакого повода. Также он добавил, что все иностранные журналисты, которые имеют действующую аккредитацию в России, могут вести свою журналистскую деятельность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023