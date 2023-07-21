Захарова прокомментировала недопуск российского журналиста на брифинг с Кулебой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба струсил отвечать российскому журналисту, ему нечего сказать, заявила 21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о недопуске корреспондента ТАСС на брифинг в Исламабаде с участием Кулебы.
По словам Захаровой, отказ допустить корреспондента на брифинг стал топорной выходкой украинской стороны. Она отметила, что такое поведение киевских властей доказывает, что они ни во что не ставят журналистскую этику.
«Похоже, что Дмитрий Кулеба попросту струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста. Сказать-то по делу украинскому гостю нечего», — заявила она ТАСС.
Попытки Киева вбить клин между Россией и Пакистаном своими цирковыми представлениями обречены на провал, добавила она.
Российский корреспондент 20 июля был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана за полчаса до начала совместного брифинга министра иностранных дел Исламской Республики Билавала Бхутто-Зардари и Кулебы. Украинская сторона выдвинула условие о недопущении российских журналистов к освещению мероприятия с участием Кулебы. Однако журналист за день до этого был допущен до работы.
Ранее, в марте, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв газеты The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов из США на фоне ареста корреспондента этого издания Эвана Гершковича. По словам пресс-секретаря президента РФ, данное заявление абсурдное и неправильное, поскольку для этого нет никакого повода. Также он добавил, что все иностранные журналисты, которые имеют действующую аккредитацию в России, могут вести свою журналистскую деятельность.