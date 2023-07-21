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Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации
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Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации

Политик Боровой и продюсер Козырев пополнили реестр иноагентов
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов еще четырех человек и четыре организации. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В список были внесены бывший член общественной палаты РФ Павел Суляндзигу, экс-продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев, политик Константин Боровой и руководитель Telegram-канала Александр Литвинов.

Также иноагентами признаны четыре организации: общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», Автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого» и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия».

По данным Минюста РФ, решения были вынесены в том числе из-за пропаганды ЛГБТ-отношений, выступлений против спецоперации на Украине, а также создания из-за распространения недостоверной информации о российских властях.

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30 июня Минюст внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова. В ведомстве уточнили, что Гребенщиков попал в реестр за оказание финансовой помощи Украине, выступления против спецоперации по защите Донбасса и получение поддержки от иностранных источников.

23 июня в реестр иностранных агентов были внесены семь человек и две организации. Иностранными агентами были признаны в том числе бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин и доцент механико-математического факультета Московского государственного университета (МГУ) Михаил Лобанов.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

По состоянию на 21 июля реестр иноагентов насчитывает 647 физических и юридических лиц и общественных объединений.

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