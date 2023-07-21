Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации
Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов еще четырех человек и четыре организации. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В список были внесены бывший член общественной палаты РФ Павел Суляндзигу, экс-продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев, политик Константин Боровой и руководитель Telegram-канала Александр Литвинов.
Также иноагентами признаны четыре организации: общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», Автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого» и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия».
По данным Минюста РФ, решения были вынесены в том числе из-за пропаганды ЛГБТ-отношений, выступлений против спецоперации на Украине, а также создания из-за распространения недостоверной информации о российских властях.
30 июня Минюст внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова. В ведомстве уточнили, что Гребенщиков попал в реестр за оказание финансовой помощи Украине, выступления против спецоперации по защите Донбасса и получение поддержки от иностранных источников.
23 июня в реестр иностранных агентов были внесены семь человек и две организации. Иностранными агентами были признаны в том числе бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин и доцент механико-математического факультета Московского государственного университета (МГУ) Михаил Лобанов.
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.
По состоянию на 21 июля реестр иноагентов насчитывает 647 физических и юридических лиц и общественных объединений.