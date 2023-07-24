За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе ожидается публикация результатов нескольких крупных эмитентов за первое полугодие и II квартал 2023 года, сообщил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. В понедельник, 24 июля, ими поделятся «Норникель», «Русгидро» и «Русагро». В зависимости от результатов отчетности компаний стоимость их акций может либо возрасти, либо упасть.

Во вторник об итогах своей деятельности также сообщит компания Positive Technologies, добавил эксперт. Помимо того, 25 июля станет последним днем торгов акций Polymetal на Мосбирже в режиме расчетов Т+2 (когда покупатель ценной бумаги становится ее владельцем на второй день после заключения сделки). Торги возобновятся в кратчайшие сроки после завершения редомиляции компании — когда она будет перерегистрирована в Казахстане. Временная приостановка расчетов по депозитарным распискам Polymetal может повлиять на настроения инвесторов, которые предпочтут закрыть позиции, не дожидаясь результатов переезда, отметил Даниил Болотских.

В среду, 26 июля, также ожидается решение ФРС США по ключевой ставке, сообщил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Помимо того, на следующий день пройдет заседание Европейского центробанка. Решения западных регуляторов отразятся на курсах доллара и евро, уровне инфляции и других показателях. А также могут ухудшить ситуацию с банковским кризисом в этих странах.

В пятницу завершается программа приобретения акций «Детского мира» путем подачи заявок на торгах Мосбиржи, сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. Помимо того, 28 июля будет опубликован операционный отчет «Ленты».

Эта неделя станет последней для торгов российскими акциями в режиме Т+2, отметил Альберт Короев. Далее они будут торговаться в режиме Т+1 — когда покупатель становится владельцем ценных бумаг на следующий день после заключения сделки.

Курс доллара на этой неделе продолжит торговаться в диапазоне 89–92 рублей при отсутствии внезапного и существенного негатива, сообщили в «Цифра брокер».