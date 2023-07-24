Реклама
Прямой эфир
Мир
Минимум 9 человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье

За чем следить инвестору на этой неделе

От каких компаний ждать раскрытия итогов их деятельности и как будут вести себя курсы валют
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На этой неделе ожидается публикация результатов нескольких крупных эмитентов за первое полугодие и II квартал 2023 года, сообщил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. В понедельник, 24 июля, ими поделятся «Норникель», «Русгидро» и «Русагро». В зависимости от результатов отчетности компаний стоимость их акций может либо возрасти, либо упасть.

Во вторник об итогах своей деятельности также сообщит компания Positive Technologies, добавил эксперт. Помимо того, 25 июля станет последним днем торгов акций Polymetal на Мосбирже в режиме расчетов Т+2 (когда покупатель ценной бумаги становится ее владельцем на второй день после заключения сделки). Торги возобновятся в кратчайшие сроки после завершения редомиляции компании — когда она будет перерегистрирована в Казахстане. Временная приостановка расчетов по депозитарным распискам Polymetal может повлиять на настроения инвесторов, которые предпочтут закрыть позиции, не дожидаясь результатов переезда, отметил Даниил Болотских.

В среду, 26 июля, также ожидается решение ФРС США по ключевой ставке, сообщил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Помимо того, на следующий день пройдет заседание Европейского центробанка. Решения западных регуляторов отразятся на курсах доллара и евро, уровне инфляции и других показателях. А также могут ухудшить ситуацию с банковским кризисом в этих странах.

Инфографика

В пятницу завершается программа приобретения акций «Детского мира» путем подачи заявок на торгах Мосбиржи, сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. Помимо того, 28 июля будет опубликован операционный отчет «Ленты».

Эта неделя станет последней для торгов российскими акциями в режиме Т+2, отметил Альберт Короев. Далее они будут торговаться в режиме Т+1 — когда покупатель становится владельцем ценных бумаг на следующий день после заключения сделки.

Курс доллара на этой неделе продолжит торговаться в диапазоне 89–92 рублей при отсутствии внезапного и существенного негатива, сообщили в «Цифра брокер».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023