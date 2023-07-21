Бритни Спирс выпустила новую песню с рэпером will.i.am

Американская поп-певица Бритни Спирс 21 июля выпустила новый трек Mind Your Business совместно с лидером группы Black Eyed Peas Уильямом Адамсом, известным как will.i.am.

Песня стала четвертой совместной работой исполнителей.

В новой песне Спирс говорит о проблеме сталкинга, с которой сталкиваются многие знаменитости и она в том числе. Так, в треке есть строчки о том, что героиня вынуждена всё время оборачиваться в городе, поскольку ее кто-то преследует. Также исполнительница поет о том, что для папарацци звезды часто являются способом наживы.

«Этот трек — резкий удар по прессе, которая продолжает превращать личные испытания певицы в «корм» для таблоидов», — сказала обозреватель SLANT Magazine Алекса Камп.

Музыкальный критик Вадим Пономарев отметил, что новая песня напоминает то, что Спирс ранее записывала с will.i.am.

«Посыл в духе «отстаньте от меня, дайте мне жить свободной жизнью» — это то, чего ждали от нее, и посыл будет, несомненно, считан», — высказался он.

Пономарев считает, что спрогнозировать успех нового трека и его влияние на развитие карьеры Спирс трудно. Это объясняется тем, что голос певицы, который слышен в релизах соцсетей, отличается в записях и на сцене.

До этого, 11 июля, Бритни Спирс анонсировала выпуск своей первой книги. Сообщается, что она выйдет 24 октября. О том, что Бритни Спирс завершила работу над мемуарами, стало известно в апреле этого года. Тогда источник из издательства Simon & Schuster назвал их «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».