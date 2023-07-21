Почти 6 тыс. куб. м воды откачали с улиц Якутска
В Якутске активно продолжается откачивание дождевой воды с заниженных мест дорог. В первую очередь приводятся в порядок наиболее загруженные участки.
В городе уже откачали более 5,5 тыс. куб. м воды. Задействовано семь ассенизаторских машин и девять спецмашин.
Работы по откачке ведут сотрудники МУП «Жилкомсервис» и подрядных организаций, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе городской администрации.
Воду откачивают по всему городу, где есть занижения и ямы. Кроме того, воду убирают из водоотводных труб и переходов. Их также моют и прочищают. Эти работы выполняют пять комбинированных машин, четыре трактора, шесть мотопомп и два мини-погрузчика, уточняет ИА SakhaNews.
За последние сутки в столице республики выпало порядка 20 мм осадков.