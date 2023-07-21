В Тюменской области почти 80% школ завершили подготовку к учебному году
Подготовку к новому учебному году завершили 79% школ Тюменской области, учреждения уже прошли необходимые проверки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Работа идет по плану. Подготовка школ к новому учебному году должна быть полностью завершена не позднее 16 августа», — заявил Моор.
Что касается строящихся или ремонтируемых учреждений среднего образования, то перед подрядчиками стоит задача завершить все работы к 1 сентября, уточняет Megatyumen.ru.
В 2023 году школы региона планируют принять 251 тыс. детей. В первые классы пойдут 26,5 тыс. ребят.
20 июля сообщалось, что Госдума поддержала поправку о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».