Международные рейсы отправятся из Благовещенска впервые после пандемии
Из аэропорта Благовещенска открывается регулярный международный рейс. Самолеты будут летать по маршруту Ташкент – Благовещенск – Ташкент с 19 августа. Перелеты осуществляет авиакомпания Uzbekistan Airways.
Рейсы будут выполняться на судах Airbus А-321NEO один раз в неделю, по субботам. Так, в Благовещенск самолет прибудет в 16:00, а в Ташкент вылетит в 19:00. Программа перелетов рассчитана до конца летней навигации.
Амурская служба новостей со ссылкой на пресс-службу аэропорта Благовещенска пишет, что инфраструктура воздушной гавани полностью готова к возобновлению регулярных перелетов на международных линиях.
ИА PriamurMedia со ссылкой на региональный минтранс пишет еще об одном нововведении в работе аэропорта Благовещенска. На парковке аэропорта введут контроль за пространством и регулировку движения машин. Это связано с началом реконструкции.
По словам главы ведомства Александра Зеленина, водители оставляют машины на неделю и более, а таксисты перекрывают движение общественному транспорту. По этой причине рейсовым автобусам не хватает места для проезда и ситуацию надо регулировать.
Таким образом, в ближайшее время на стоянке появятся знаки «работает эвакуатор». Также вводится запрет стоянки автомобилей в вечерние и ночные часы, когда аэропорт не работает.