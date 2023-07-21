Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский заявил об усилении ВСУ в портах под прикрытием зерновой сделки
Общество
Суд арестовал Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Мир
Блинкен заявил о наличии у Украины всего необходимого для контрнаступления
Происшествия
Вертолет Ми-8 привлечен к ликвидации пожара на складе в Ростовской области
Экономика
Мантуров заявил о росте на 20% доли российского оборудования
Мир
В Стамбуле сократились запасы воды до 40% от нормы из-за жары
Пресс-релизы
Форум Россия – Африка станет площадкой для расширения международных коммуникаций в спорте
Мир
Поиски львицы в Берлине обошлись казне в €100 тыс.
Происшествия
Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м
Мир
В Алабаме провели первую казнь после введенного в 2022 году перерыва
Мир
Лукашенко поручил найти нового главу минсельхоза Белоруссии
Общество
Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации
Политика
МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против РФ

Сотрудница полиции Бурятии спасла тонувшего в реке ребенка

0
Фото: МВД МЕДИА
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего в реке трехлетнего мальчика. Как сообщило 21 июля МВД РФ, глава ведомства Владимир Колокольцев наградил сотрудницу медалью «За смелость во имя спасения».

ЧП произошло 9 июня на реке Селенга. Лейтенант полиции пришла на выручку мальчику, когда его стало уносить течением.

«Она незамедлительно бросилась на помощь и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь», — отмечено на сайте МВД Медиа.

После того, как мальчик пришел в сознание, Мотькинова на своей машине отвезла его вместе с мамой в ближайшую больницу.

Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых
В некоторых регионах несовершеннолетние больше не смогут приходить на берег водоема без сопровождения

Ранее, 14 июня, врио главы управления МВД России по Приморскому краю Евгений Долматов наградил студента судостроительного колледжа Владивостока Артема Сукача, который вместе с товарищем бросился на помощь тонущим детям, провалившимся под лед одного из озер парка Минного городка в марте 2022 года. Евгений Долматов вручил Артему нагрудный знак МВД России «Горячее сердце» и поблагодарил за доброе дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023