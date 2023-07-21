Сотрудница полиции Бурятии спасла тонувшего в реке ребенка
В Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего в реке трехлетнего мальчика. Как сообщило 21 июля МВД РФ, глава ведомства Владимир Колокольцев наградил сотрудницу медалью «За смелость во имя спасения».
ЧП произошло 9 июня на реке Селенга. Лейтенант полиции пришла на выручку мальчику, когда его стало уносить течением.
«Она незамедлительно бросилась на помощь и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь», — отмечено на сайте МВД Медиа.
После того, как мальчик пришел в сознание, Мотькинова на своей машине отвезла его вместе с мамой в ближайшую больницу.
Ранее, 14 июня, врио главы управления МВД России по Приморскому краю Евгений Долматов наградил студента судостроительного колледжа Владивостока Артема Сукача, который вместе с товарищем бросился на помощь тонущим детям, провалившимся под лед одного из озер парка Минного городка в марте 2022 года. Евгений Долматов вручил Артему нагрудный знак МВД России «Горячее сердце» и поблагодарил за доброе дело.