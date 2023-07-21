Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку на на 1 п.п., до 8,5% годовых, указав на усиливающееся инфляционное давление. Соответствующее заявление озвучил сам ЦБ 21 июля.

В сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации отмечается, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. В ЦБ объяснили, что именно это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

Как прогнозируют специалисты Банка России, по итогам текущего года уровень годовой инфляции в России может составить 5–6,5%. Между тем уже в 2024 году показатель должен вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого значения.

При этом регулятор сообщил, что восстановительная фаза российской экономики с момента введения антироссийских санкций завершена.

Как объяснила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По его словам, возможное повышение ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 году.

Между тем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций. Это, по его словам, увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль.