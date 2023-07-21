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Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку

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Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку на на 1 п.п., до 8,5% годовых, указав на усиливающееся инфляционное давление. Соответствующее заявление озвучил сам ЦБ 21 июля.

В сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации отмечается, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. В ЦБ объяснили, что именно это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

Как прогнозируют специалисты Банка России, по итогам текущего года уровень годовой инфляции в России может составить 5–6,5%. Между тем уже в 2024 году показатель должен вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого значения.

При этом регулятор сообщил, что восстановительная фаза российской экономики с момента введения антироссийских санкций завершена.

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Как объяснила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По его словам, возможное повышение ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 году.

Между тем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций. Это, по его словам, увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль.

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