ОЭЗ «Узловая» в Тульской области расширят на 500 га
В Тульской области планируют расширить особую экономическую зону промышленного производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Узловая». Об этом стало известно на форуме «Инвестиционный и экономический потенциал Тульской области», прошедшем 21 июля.
Как сообщает ТСН24, ОЭЗ будет расширена на 519,8 га. Ожидается, что процесс будет постепенным — участки будут добавлять в зависимости от потребностей каждого отдельно взятого инвестора.
На сегодняшний день в ОЭЗ ППТ «Узловая» зарегистрировано 24 резидента, еще с пятью ведутся переговоры. Предполагается, что к 2030 году перечень резидентов будет состоять более чем из 60 предприятий.
4 июля «Известия» сообщали, что торгово-промышленная палата предложила освободить резидентов особых экономических зон от налога на сверхприбыль (windfall taх). Речь идет только о тех компаниях, которые в 2018 и 2019 годах осуществляли капитальные вложения и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.