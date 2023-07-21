В МИД РФ заявили о готовности принять меры для защиты Союзного государства
Россия примет меры, соразмерные угрозам от сил НАТО на границах Союзного государства, заявил в пятницу, 21 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Меры будут приниматься соразмерно той угрозе, которую несет продолжающееся наращивание военных потенциалов и военной инфраструктуры натовских стран и альянса», — заявил он по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
Рябков отметил, что безопасность Союзного государства должна обеспечиваться с помощью военных и военно-технических средств.
«Мы ничего в плане военного реагирования на эти угрозы не делаем, что называется, с перебором. Это всегда откалибровано строго в зависимости от того, что нам предъявляют в качестве попыток наращивания силового давления, попыток наращивания угроз», — уточнил дипломат.
Рябков добавил, что Россия продолжает анализировать итоги саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе в первой половине июля.
«Вопросы к тому, как государства этого альянса трактуют принятые ими решения в преломлении к основополагающему акту Россия – НАТО 1997 года, по-моему, не просто остаются без ответа, сводятся к тому, что любые договоренности с России перечеркнуты», — заявил дипломат.
Ранее в этот день стало известно, что 23 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу. Будут обсуждаться актуальные вопросы развития стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, уточнили в Кремле.
20 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия уже предпринимает меры по защите безопасности Союзного государства на фоне заявлений Польши о переброске большей части ее войск к границе с Белоруссией.