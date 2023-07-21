Еще одну туристско-информационную точку создали в Калужской области
В Калужской области появилась еще одна туристско-информационная точка, ее разместили на территории Думиничской районной библиотеки, сообщает 21 июля газета «Весть».
«Туристско-информационная точка «Думиничи» открылась в рамках регионального проекта «Сеть туристско-информационных точек Калужской области». Она работает каждый день с 9 до 18 часов», — рассказала библиограф Светлана Зайцева.
В точке можно узнать о знаковых и исторических местах района и о достопримечательностях региона в целом. Также посетителям доступна информация о различных мероприятиях, туристических объектах и маршрутах.
В специально оформленной зоне разместили тематическую печатную продукцию, папки с краеведческими материалами, баннеры с QR-кодами, по которым можно перейти на сайт туристско-информационного центра «Калужский край».