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Блинкен заявил о наличии у Украины всего необходимого для контрнаступления

Госсекретарь США Блинкен: Запад передал Украине всё для успеха в контрнаступлении
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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Страны Запада предоставили Украине всё необходимое для успешного контрнаступления, заявил в пятницу, 21 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале института.

«Я полагаю, что они (власти Украины. — Ред.) обладают всем необходимым, чтобы быть очень успешными (в контрнаступлении. — Ред.)», — сказал он.

Госсекретарь США выразил мнение, что подготовка украинских военных, проводившаяся на Западе в последние несколько месяцев, а также военная техника, переданная Соединенными Штатами и еще 50 странами, должны оказать существенное влияние на темп контрнаступления.

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Ранее в этот день издание Politico со ссылкой на военного медика ВСУ сообщило, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет недовольство, которое может породить начало общественных конфликтов и волнений в стране. Уточняется, что бойцы ВСУ ощущают моральное и физическое истощение, так как многие из них находятся на передовой уже год.

Также 21 июля президент РФ Владимир Путин, никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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