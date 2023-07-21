Корреспондент «Известий» показал последствия пожара в магазине в Симферополе
Корреспондент «Известий» Николай Аксенов в пятницу, 21 июля, показал последствия пожара в магазине в Симферополе.
«Пожар удалось потушить за 20 минут, на месте работает несколько экипажей МЧС», — отметил корреспондент.
От огня пострадала торговая зона — бутики и несколько овощных магазинов, уточнил он.
На кадрах также виден искрящийся провод, клубы дыма и работа спасателей.
Пожар начался в продуктовом магазине, расположенном на улице Балаклавской в Симферополе. Вскоре площадь возгорания разрослась до 400 кв. м, уточнило ГУ МЧС по Республике Крым в своем Telegram-канале.
В тушении пожара было задействовано 23 человека личного состава и восемь единиц техники.
Информации о пострадавших пока не поступало, уточнили в ведомстве.
Ранее в этот день в Ростовской области загорелся склад с макулатурой. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Для тушения пожара был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. В ликвидации задействовали порядка 70 человек и 22 единицы техники, уточнили в ведомстве.