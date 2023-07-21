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Алиев допустил возобновление диалога между РФ и США в Азербайджане

Алиев: Баку может стать местом для потенциального восстановления контактов США и России
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Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT
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Азербайджан может стать потенциальной площадкой для возобновления диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки, заявил в пятницу, 21 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в столице Азербайджана уже проходило несколько встреч между командующими Вооруженными силами США и РФ и начальниками генеральных штабов.

«Баку вполне может стать местом, где потенциально могут снова возобновиться контакты между Россией и США», — сказал он на Глобальном медиафоруме в Шуши в Нагорном Карабахе.

Ранее в этот день в рамках своего выступления на форуме Алиев также отметил, что после подписания декларации в феврале 2022 года о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном страна переживает совершенно новый период.

В Шуши 21–23 июля проходит Глобальный медиафорум на тему «Новые медиа в эпоху четвертой промышленной революции». Он приурочен к 148-й годовщине азербайджанской национальной печати.

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