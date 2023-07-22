Платное гостеприимство

В начале июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о взимании с 1 июля 2024 года курортного сбора с гостей Северной столицы. Такая мера позволит местным властям получать дополнительные средства для развития курортных регионов и улучшения условий пребывания туристов.

Несмотря на очевидные плюсы, курортный и другие разновидности такой пошлины для приезжих подвергаются критике. Противники этой меры считают, что дополнительный платеж негативно отразится на бюджете путешественников и снизит для них привлекательность туристического направления. В отдельных случаях сборы могут быть использованы неэффективно, и тогда отдыхающие будут недовольны низким качеством оказываемых услуг и инфраструктурой курорта. Кроме того, вызывают вопросы прозрачность налогового механизма и дополнительная нагрузка на операторов — гостиничные комплексы и отели, а также ИП, оказывающие услуги временного размещения.

Но система курортного сбора применяется весьма успешно в разных странах. Пожалуй, самый известный пример — это Италия. Там туристы оплачивают эту пошлину непосредственно в объекте размещения — гостинице или хостеле. Размер взноса варьируется от муниципалитета к муниципалитету, но не превышает обычно €5 за сутки (исключение — Рим, здесь отдыхающие платят до €10).

А оплатившие налог, например, в немецких городах взамен получают гостевые карты, которые позволяют бесплатно пользоваться общественным транспортом или посещать некоторые культурные мероприятия. Сумма туристического сбора формируется двумя способами: в Берлине она составляет 5% от стоимости бронирования номера, в Дрездене — зафиксирована в размере €1,3.

Радикальный подход выбрали власти Королевства Бутан. С сентября 2022 года туристы должны платить предельно высокую пошлину за каждый день пребывания — около $200 в обычный сезон и до $250 в период повышенного спроса. Так государство хочет защитить уникальную природу и богатое культурное наследие. Ранее за эти же деньги туристам был доступен пакет формата «всё включено» — гости Бутана не тратились на питание, культурную программу и транспорт. Принятая мера помогает регулировать поток туристов, привлекая только самых заинтересованных путешественников.

В Швейцарии полученные от туристического сбора денежные средства тоже используют для поддержания различных экологических инициатив. Они идут на охрану природных зон, сохранение биологического разнообразия, а также на проекты по улучшению качества воды и воздуха. Размер налога зависит от региона, но в среднем составляет около €2,2 за ночь.

А в ОАЭ тоже действует специальная пошлина для туристов, она рассчитывается исходя не только звездности отеля, но и количества спален в номере гостиницы или в апартаментах. В Дубае и эмирате Рас-эль-Хайма обязательный взнос может доходить до 100 дирхам.

В России собранные курортные взносы аккумулируются в Фонде развития курортной инфраструктуры и затем направляются регионам — участникам федерального эксперимента, запущенного в 2022 году. В него вошли Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. Местные власти, исходя из потребностей субъекта, могут установить размер сбора до 100 рублей. В случае неуплаты взноса туристам грозит штраф от 500 до 2 тыс. рублей.

Как уже было отмечено, курортный сбор успешно применяется в борьбе с овертуризмом, то есть вредом от массового наплыва в регион. А дополнительные расходы могут привести к снижению турпотока в пиковые дни. В России действительно есть места, которые потенциально могут пострадать от большого числа приезжих — например, на Алтае, Байкале, Сахалине и Камчатке. Введение специальной пошлины в высокий сезон поможет перераспределить отдыхающих по соседним курортам.

При этом в России учет всех постояльцев в курортных зонах должны вести сами средства размещения. Денежные средства операторы обязаны собирать не позже выезда из гостиницы, а перевести в региональный бюджет — по истечении фактического срока проживания туристов. Кстати, в Абхазии, в том числе из-за трудоемкости процесса налогообложения, курортный сбор отменили летом 2022 года. Как объяснили местные власти, взносы не приносили значимых денежных сумм, негативно влияли на привлекательность региональных курортов и усложняли работу налоговой системы. Иностранные туристы, посещавшие Абхазию, должны были платить по 30 рублей ежедневно, если оставались там более трех дней.

Но сейчас в России расходы на сбор можно считать небольшими по отношению к общей сумме затрат на отдых. Средний чек в российских отелях — около 14 тыс. рублей, это проживание на три-четыре ночи. Соответственно, за три дня сбор составит 300 рублей. Поэтому ожидаемо, что введение курортного сбора почти никак не повлияет на спрос и интерес к российским курортам.

Автор — финансовый директор «Яндекс Вертикалей» (включают «Яндекс Путешествия»)

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