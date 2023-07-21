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Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку

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Совет директоров Центробанка России (ЦБ РФ) повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, таким образом теперь она составила 8,5% годовых. О принятом решении сообщается 21 июля в заявлении ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что темпы роста цен в настоящее время превысили целевой показатель — 4% в годовом выражении.

Кроме того, сейчас в России наблюдается увеличение внутреннего спроса, что превышает возможности расширения производства. В том числе из-за «ограниченности свободных трудовых ресурсов».

«Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски», — объяснили причины повышения ставки в Банке России.

Повышение произошло впервые с сентября 2022 года. При этом на следующий год прогноз по ставке повышен до 8,5–9,5%. Затем, к 2026 году, ожидается спад до 5,5–6,5%.

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Как заявил «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки до 8,5% приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль.

Ранее, 6 июля, председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил журналистам, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и так же верит в его укрепление.

5 июля опрошенные «Известиями» участники рынка предположили, что ЦБ может увеличить ключевую ставку на заседании 21 июля с 7,5 до 8,5% годовых.

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