В Истре уложили асфальт вокруг Технолицея

Новый асфальт уложили на территории вокруг Технолицея имени В.И. Долгих в подмосковной Истре. Рабочие заасфальтировали дорогу, тротуары и пешеходную зону, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Обновление дорожного полотна ведется на участке от улицы Ленина в Павловской Слободе до здания образовательного учреждения. Там же построят кольцевые развязки. Протяженность новой дороги с двумя полосами превысит 3,3 км.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», работы должны завершить до начала учебного года.

Ранее в июле сообщалось, что к июлю 2023 года в российских регионах положили 6,2 тыс. км нового дорожного покрытия. Это практически треть от запланированных национальным проектом «Безопасные качественные дороги» 19 тыс. км в год