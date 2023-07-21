Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Тверской области
В Торжокском районе Тверской области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел рано утром 21 июля, информация поступила в ведомство около 4:00. Прибывшие спасатели обнаружили, что в деревне Старое Борисцево горит жилой дом.
Локализацию возгорания объявили в 6:00, полностью ликвидировали огонь в 7:00. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.
16 июля в Орле в результате пожара в многоквартирном доме погиб мужчина 1987 года рождения. Площадь возгорания составила 5 кв. м.