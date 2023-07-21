Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине объемом €20 млрд

Венгрия выступает против создания фонда военной помощи Украине объемом €20 млрд. Об этом 20 июля сообщила газета Politico.

Во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоялась 20 июля, Венгрия потребовала убрать банк OTP из списка украинских санкций. Глава венгерского ведомства Петер Сийярто заявил, что до тех пор его страна не будет выделять средства в Европейский фонд мира.

Ранее, 18 июля, стало известно, что Евросоюз (ЕС) готовит план военной поддержки Киева, который включает поставки оружия и тренировку военных, на сумму в размере €20 млрд. Данный план рассчитывается для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение следующих четырех лет и, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, этот механизм предусмотрит выделение суммы €5 млрд ежегодно до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Он заявил, что это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине.

Также 20 июля Боррель предложил расширить программу подготовки для украинских военных. По его словам, допускается возможность постепенного переноса учебных мероприятий на территорию самой Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.