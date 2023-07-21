Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине объемом €20 млрд
Экономика
Аналитик предрек положительный эффект для рубля на фоне повышения ключевой ставки
Мир
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
Политика
Москва дала разъяснения Пекину в связи с ущербом генконсульству КНР в Одессе
Экономика
ЦБ сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России
Политика
Медведев предложил ЕС умерить аппетит после заявлений Борреля о зерновой сделке
Авто
В России в 2023 году обновят более 6 тыс. км дорог
Мир
На юго-западе Польши упал разведывательный беспилотник США
Мир
МО Италии заявило о поставках 95% украинского зерна в Европу вместо стран Африки
Экономика
Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%
Авто
Договоры ОСАГО можно будет заключать на срок от одного дня до года
Мир
Зеленский уволил посла Украины в Британии после критики в свой адрес
Мир
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ

Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине объемом €20 млрд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия выступает против создания фонда военной помощи Украине объемом €20 млрд. Об этом 20 июля сообщила газета Politico.

Во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоялась 20 июля, Венгрия потребовала убрать банк OTP из списка украинских санкций. Глава венгерского ведомства Петер Сийярто заявил, что до тех пор его страна не будет выделять средства в Европейский фонд мира.

Чем дальше в ЕС: что Европа пообещала Украине
Лидеры Евросоюза хотят создать свои гарантии безопасности Киеву — как это можно сделать и что об этом думают в Москве

Ранее, 18 июля, стало известно, что Евросоюз (ЕС) готовит план военной поддержки Киева, который включает поставки оружия и тренировку военных, на сумму в размере €20 млрд. Данный план рассчитывается для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение следующих четырех лет и, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, этот механизм предусмотрит выделение суммы €5 млрд ежегодно до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Он заявил, что это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине.

Также 20 июля Боррель предложил расширить программу подготовки для украинских военных. По его словам, допускается возможность постепенного переноса учебных мероприятий на территорию самой Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023