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В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой лжекоммунальщиков

Роскачество: все плановые проверки проводятся коммунальщиками строго по расписанию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лжекоммунальщики часто работают группами, их всё сложнее отличить от настоящих, а жертвами становятся в основном пенсионеры. О том, как распознать мошенников и как не стать жертвой авантюристов, «Известиям» 21 июля рассказали специалисты Роскачества.

Они отметили, что чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести поверку и замену счетчиков учета воды, осмотр газовых плит и вентиляционных отверстий, а также установку газоанализаторов и водоочистительных фильтров.

«Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире всё в порядке, и оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры лжекоммунальщиков, они рискуют не только потерять деньги, но и установить в своей квартире оборудование сомнительного происхождения, которым может быть опасно пользоваться», — предупредили в Роскачестве.

В связи с этим специалисты напомнили, что, за исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцы уведомляются заранее. Информация о проверках вывешивается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит. А большинство проверок (например, связанных с поверкой счетчиков) проводится только по заявкам жильцов. Таким образом, по словам специалистов, со спонтанной проверкой домового оборудования могут приехать только мошенники.

Также их может выдать отсутствие спецодежды или форма без знаков компании. Однако, как уточнили в Роскачестве, мошенники уже научились подделывать и спецодежду, и документы. Поэтому в любом случае следует быть осторожными.

Еще одна характерная черта мошенников: когда они не могут объяснить цель визита, цепляются за любую ниточку, путано сообщают о своей цели или просят «общего осмотра» квартиры. А далее находят мнимую причину и пытаются разговорить собственника на проверку.

Стоит насторожиться и в том случае, если пришедшие просят провести замену оборудования немедленно. Как отметили в Роскачестве, любую поверку или замену можно всегда провести в удобное для собственника время, а не «прямо сейчас», как требуют мошенники.

Кроме того, следует помнить, что при плановой проверке оплата не требуется. А оплатить замену оборудования можно заранее по квитанции, например, в самой управляющей компании.

«Если в квартире нет аварийной ситуации, сотрудникам коммунальных служб можно не открывать. Об аварийных ситуациях всегда знают диспетчеры, которым можно позвонить для уточнения информации», — уточнили специалисты.

Они также посоветовали запрашивать удостоверение сотрудника, в котором должны быть указаны Ф.И.О. человека, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН (по которым можно «пробить» организацию на официальном сайте ФНС egrul.nalog.ru). Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно.

Кроме того, можно самим позвонить в ту компанию, от лица которой проводится проверка, и сообщить записанные данные о сотруднике. Там же можно узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют. Пожилой человек может позвонить родственникам, а они уже — в службы ЖКХ. Дверь при этом открывать не стоит.

Если есть уверенность, что пришел мошенник, в Роскачестве советуют позвонить в полицию, при этом сообщив о своем намерении лжекоммунальщикам.

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11 мая заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. В случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, чтобы максимально четко узнать статус «сотрудника», например, попросить продиктовать должность, звание, Ф.И.О., номер служебного удостоверения.

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