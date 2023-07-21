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Новосибирск затопило в результате мощных ливней

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Фото: соцсети
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В Новосибирске прошел сильный ливень. В последствии многие улицы города превратились в реки. Очевидцы 21 июля поделились кадрами потопов в соцсетях.

На видео показано, как улицы заполонила вода: мужчина плывет, лежа на спине в огромной луже.

Вместе с тем оказались затоплены и машины. Очевидцы сообщают в соцсетях о десятках утонувших автомобилях.

«У нас тут Ниагарский водопад», — комментируют последствия обрушившейся стихии на улицы города местные жители.

Западно-Сибирское УГМС предупредило о кратковременных дождях, переменной облачности и грозах во второй половине дня.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильные ливни в ряде российских регионов. В их числе оказались Краснодарский и Приморский края, Омская, Архангельская и Самарская области и несколько других.

До этого, 19 июля, главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет. По ее данным, в Москве за 19 часов выпало 68,3 мм осадков, что превысило показатели за последние полвека.

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