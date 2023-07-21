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Москва дала разъяснения Пекину в связи с ущербом генконсульству КНР в Одессе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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МИД России предоставил посольству Китая в Москве необходимые разъяснения о ходе спецоперации по защите Донбасса на фоне сообщений об ущербе, понесенном 20 июля генконсульством КНР в Одессе. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщил МИД РФ на своем сайте.

Российское ведомство также отметило, что все каналы коммуникации между Москвой и Пекином «работают бесперебойно».

«Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам», — уточнили в МИДе.

Ответная реакция: Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары возмездия
Поражены цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска

Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования в районах Одесской области. В частности, удары были нанесены по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевск, уточнили в МО.

19 июля в Минобороны сообщили о нанесении группового удара в районе Одессы по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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