ЦБ сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России

В Центробанке России заявили, что безработица в стране вновь обновила исторический минимум. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам совета директоров ЦБ 21 июля.

«Безработица вновь обновила исторический минимум. Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности», — уточняется в сообщении на сайте банка.

При этом в ЦБ отметили, что невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.

Вместе с тем сохраняется неоднородность тенденций в динамике экономической активности в отраслевом разрезе, добавили в Банке России. Регулятор указал, что выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе своей речи на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил, что уровень безработицы в стране составляет 3,3%, такой низкой она никогда не была. Глава государства также указал на то, что ценностные подходы к развитию экономики сработали.

Ранее в тот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. По ее словам, показатель равен 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда.

В конце апреля Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.