В Москве самокатчик сбил 48-летнюю женщину

В Москве 48-летнюю женщину госпитализировали с переломами после наезда самоката. Об этом сообщил источник «Известий» 21 июля.

Инцидент произошел днем ранее около 23:20 вечера на ул. Летчика Бабушкина. Сразу после наезда на женщину самокатчик скрылся. После столкновения она обратилась в травмпункт, где ее ушибы квалифицировали как повторный перелом ребер.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

Днем ранее в Санкт-Петербурге 29-летний электросамокатчик наехал на первоклассника, в результате чего мальчик получил сотрясение головного мозга. Школьника с раной на лице госпитализировали. Медики также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.