Эксперт оценил экспортный потенциал российского иммуноглобулина
Иммуноглобулин российского производства имеет большой экспортный потенциал, так как практически во всех странах мира существует недостаток этого препарата, сообщил «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.
«Во всех странах мира существует реальный недостаток препаратов внутривенных иммуноглобулинов. Главный вопрос — цена. А недостаток есть везде. Одна страна в мире, которая потребляет в несколько раз больше, чем все остальные, — это США. Это исключительно насущный и важный лекарственный препарат с большим экспортным потенциалом», — сказал медик.
Ранее, 29 июня, стало известно, что НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») получило евразийский патент на собственную технологию производства иммуноглобулинов класса G для внутривенного введения. Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации.