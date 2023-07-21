Медведев предложил ЕС умерить аппетит после заявлений Борреля о зерновой сделке

Евросоюзу (ЕС) следует выполнить обязательства перед РФ по зерновой сделке или «умерить аппетит», заявил 21 июля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.



Такое мнение Медведев выразил, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о выходе РФ из продовольственной сделки.



«Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит», — отметил он.



По его мнению, Боррель и другие европейские политики думают лишь о пропитании Европы и не заботятся об Африке.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Боррель указал на то, что российские обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — «полный нонсенс». Он отметил, что выход РФ из сделки создаст проблемы для многих людей в мире, в свою очередь, ЕС продолжит вывозить зерно из Украины через собственную территорию.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Позднее, 19 июля, Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».



Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.