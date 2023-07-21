Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился во время военных учений США на юго-западе Польши. Как сообщила 21 июля радиостанция RMF FM, дрон упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень.

«Беспилотник был обнаружен в лесу», — говорится в сообщении.

Известно, что дрон обнаружил случайный свидетель, который позвонил в экстренную службу и сообщил, что «в районе, где он гулял, упал небольшой самолет». По его словам, это произошло возле заправки в Тшебене.

Отмечается, что в это время американские военные проводили учения на близлежащем полигоне. Во время падения БПЛА никто не пострадал.

Взрыва или пожара после падения летательного аппарата не последовало.

Ранее, 19 мая, румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью газете BZI рассказала, что облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши после того, как на Украине был уничтожен склад с поставленными Великобританией боеприпасами с обедненным ураном.

Политик сообщила, что на уничтоженных складах в Хмельницком хранились боеприпасы с обедненным ураном на сумму $500 млн. После взрыва образовалось радиоактивное облако, которое за два дня преодолело 400 км до польского города Люблин.