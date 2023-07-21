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На юго-западе Польши упал разведывательный беспилотник США

RMF FM: на юге Польши упал американский разведывательный беспилотник
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Фото: Global Look Press/Navy Office of Information/US Navy
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Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился во время военных учений США на юго-западе Польши. Как сообщила 21 июля радиостанция RMF FM, дрон упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень.

«Беспилотник был обнаружен в лесу», — говорится в сообщении.

Известно, что дрон обнаружил случайный свидетель, который позвонил в экстренную службу и сообщил, что «в районе, где он гулял, упал небольшой самолет». По его словам, это произошло возле заправки в Тшебене.

Отмечается, что в это время американские военные проводили учения на близлежащем полигоне. Во время падения БПЛА никто не пострадал.

Взрыва или пожара после падения летательного аппарата не последовало.

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Ранее, 19 мая, румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью газете BZI рассказала, что облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши после того, как на Украине был уничтожен склад с поставленными Великобританией боеприпасами с обедненным ураном.

Политик сообщила, что на уничтоженных складах в Хмельницком хранились боеприпасы с обедненным ураном на сумму $500 млн. После взрыва образовалось радиоактивное облако, которое за два дня преодолело 400 км до польского города Люблин.

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