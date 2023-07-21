Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ

Развязывание украинской агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации», — указал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Путин отметил, что РФ ответит всеми имеющимися средствами в случае подобных действий, направленных против Белоруссии.

Еще в 2022 году во время переговоров в Минске российский лидер обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Россия и Белоруссия собираются сообща производить новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».

17 июля стало известно, что Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил.

Кроме того, 25 мая сообщалось, что Москва и Минск договорились разместить ядерное оружие в республике, не нарушая режима нераспространения. Позднее Лукашенко отметил, что в страну уже завезена значительная его часть.

Позднее, 6 июля, Лукашенко объяснил необходимость размещения ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, это необходимо исключительно в оборонительных целях. Он отметил, что в случае агрессии со стороны Запада ответ Белоруссии будет незамедлительным.