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В Ростовской области зафиксировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) зафиксированы в Волгодонске. Об этом 21 июля сообщило управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

«Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях. По результатам исследования у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в Волгодонске — 9%, Таганроге — 14%, Неклиновском районе — 18,8%), что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», — говорится в сообщении.

Начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня. В ведомстве отметили, что эпидемическое неблагополучие связано с высокими температурными показателями окружающей среды, благоприятствующими активному нападению комаров-переносчиков на население возле влажных экосистем. Также заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров.

«Если вы были на природе около водоема или дома, где вас укусил комар и через 2–8 дней появились симптомы (подъем температуры до 38–40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита), обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью», — предупредили в Роспотребнадзоре.

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Ранее, 29 июня, в Финляндии обнаружили вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Комаров обнаружили в районе города Пори. Они переносят ЛЗН между людьми и птицами.

Также в июне кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

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