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Кириенко указал на ответственность героев СВО за судьбу страны

Кириенко: сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем участники СВО
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Москве в пятницу, 21 июля, завершается первый форум ветеранов СВО. На нем обсуждалась поддержка участников спецоперации: трудоустройство, получение профессии, психологическая реабилитация и участие в общественной жизни.

На форуме, который проводился Фондом «Защитники Отечества», выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что ветеранские организации будут иметь решающее значение в обсуждаемых вопросах, а фонд, созданный по указу главы государства Владимира Путина, будет в этой работе помогать.

«Этот девиз форума — «Справедливость. Забота. Уважение» — это, в первую очередь, про героев специальной военной операции, про героев нашего Отечества, про людей, которые взяли на себя ответственность за судьбу страны и в момент вызова, в момент, когда против нашей страны объявлена настоящая война, встали на защиту Отечества. И сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои — участники СВО», — сказал он.

Кириенко указал, что работа госорганов не должна вестись в отрыве от ветеранских организаций, ведь именно участники СВО лучше всех знают, какая помощь необходима.

Форум открылся 20 июля. В первый день его работы были подписаны соглашения о сотрудничестве с партнерскими организациями, в том числе с Паралимпийским комитетом, Комитетом семей воинов отечества, «Волонтерами Победы».

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