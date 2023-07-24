Подъем над уровнем моря

Африка — колыбель человечества. Так полагает современная наука. Считается, что именно там многие годы назад появился человек разумный. Сегодня же, как ни странно, Африка может стать колыбелью и нового мирового порядка, причем — и это важно — разумного. Во всяком случае хотелось бы.

В последние годы Африка, что по историческим меркам стремительно, начинает играть все более важные роли на мировой сцене. Огромный континент всплыл на поверхность современного политического океана, словно возвращающаяся древняя Атлантида.

Африка и прежде была активно включена в дела всего мира. Там добывали полезные ископаемые, ее изучали, о ней писали увлекательные романы, ее иногда и по частям колонизировали, а ее жителями даже порой торговали. Но все же после величия Древнего Египта времен, к примеру, Среднего Царства, у Африки была во многом пассивная роль.

Теперь Африка — весьма сложносочиненный континент — обретает свою субъектность или скорее, субъектности, причем это субъектности мирового уровня. Чего стоит хотя бы попытка ряда африканских стран найти решение конфликта на Украине. И это только один пример из многочисленной череды проявлений осознания Африкой себя одним из реально действующих сил (и лиц) современного мира.

При всей стремительности процесс преображения Африки начался не вчера. Понятно, что всякое взаимодействие многочисленных африканских стран с еще более многочисленными странами вне континента неизбежно приводило к своего рода реакции, к тому, что африканцы все более и более осознавали себя. И это естественно: не видя других, себя не познать.

Ясно и то, что и две мировые войны, в которых африканцы активно участвовали, и противостояние социалистической и капиталистической систем внесли свою лепту. Есть, кстати, довольно распространенная точка зрения, что именно советско-американское противоборство дало большое пространство свободы для развития африканским странам после Второй мировой войны.

Нынешнее же мировое переустройство катализировало процесс. Кстати, сказанное касается не только лидеров и элит африканских стран. Вдруг все увидели, что формирование нового мирового порядка, — более разумного и справедливого, чем нынешний, — в их руках. Под «всеми» я тут понимаю многочисленные незападные политические и деловые элиты, которые осознали, что они могут создавать новые мировые иерархии и занимать в них места согласно своим способностям и достижениям.

Конечно, США и страны Западной Европы препятствуют этому, старательно пытаясь сохранить свое господство, монополию на распределение позиций в мировой иерархии, контроль над миром в целом, но их возможности хотя и велики, но совсем не безграничны. В наибольшей степени упомянутых «всех» раздражает откровенное манипулирование цифровыми платформами различного назначения — платежными системами, мессенджерами, социальными сетями и т.д.

Всем стало ясно, что у африканских стран есть свой взгляд на окружающий мир, что они могут и обязательно будут играть немалую роль в становлении новой системы международных отношений. Что не менее важно, огромная Африка сама по себе становится полигоном для формирования новой мировой системы.

Как ни странно, после веков разных сложностей и страданий при всех сохраняющихся конфликтах и противоречиях Африка — одна из самых подвижных и гибких частей света. Очевидно, что она способна к стремительному развитию — как социальному, экономическому, так и политическому. Более того, похоже, что Африка в эту фазу развития уже вступила.

Косвенным, но впечатляющим доказательством этому служит растущая активность различных внешних по отношению к Африке сил — стран и государственных объединений, корпораций, и наконец террористических организаций вроде ИГ, запрещенного в России. На африканской территории развернулась борьба за то, какие модели взаимодействия в конечном счете возьмут верх.

Какие страны, какие их объединения, какие взгляды победят в конкурентной борьбе за присутствие в Африке, за право конструктивного взаимодействия, конечно, зависит в первую очередь от самих африканцев. Но сбрасывать со счетов общемировую динамику нельзя. А она приводит к тому, что страны западного, старого для Африки мира противостоят тем, кого можно назвать новым миром — Китаю, России, Индии и другим. Конечно, эти страны и прежде присутствовали в той или иной форме в Африке, просто сегодня качество их присутствия радикально изменилось.

Довольно интересной, хотя во многом и трагической иллюстрацией этого становится столкновение ряда центрально- и западноафриканских стран с исламским фундаментализмом. История ислама в Африке долга, сложна и интересна, но нынешняя фаза, начавшаяся после ряда поражений ИГ и некоторых других радикальных организаций на Ближнем Востоке, приобрела особый драматизм.

Вдруг выяснилось, что возможности западных стран, прежде всего Франции, весьма вовлеченной в дела региона, весьма ограничены. Причин тому много: очень непростой опыт отношений Франции и западноафриканских стран в течение последних десятилетий, технические проблемы и т. д. Но так или иначе страны вроде Мали стали искать другие силы, способные помочь им выжить. И нашли, например, в России. Аналогичные процессы происходят по всей Африке.

Континент ускорил свое движение. И есть все основания полагать, что Африка может стать одной из ведущих сил, одной из доминант развития мира хотя бы в силу своих колоссальных человеческих и природных ресурсов.

Все прогнозы вероятностны. Но это не только не мешает, но даже дает основания говорить о будущем, что, надеюсь, и произойдет 25 июля в Санкт-Петербурге на российско-африканской конференции Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире».

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»

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