Глава минкульта Украины подал в отставку после предложения Зеленского

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом стало известно в четверг, 20 июля.

Он отдельно выразил недоумение из-за слов президента Владимира Зеленского, который ранее поднял вопрос о замене главы Минкульта. Причиной стали разные представления о приоритетах финансирования в период боевых действий.

«И частные, и бюджетные средства <...> на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — подчеркнул Ткаченко.

Действия министра подверглись критике из-за появления на сервисе закупок Prozorro тендера, согласно которому Минкульт решил выделить 33,6 млн гривен (около $900 тыс.) на съемки комедийного сериала.

Ранее, 30 июня, Зеленский снял с должности четырех руководителей районов Киева на фоне скандалов с ненадлежащим состоянием столичных бомбоубежищ. Под увольнение попали главы Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов украинской столицы — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.