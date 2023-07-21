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В США назвали число уничтоженных на Украине БМП Bradley

WP: Пентагон признал уничтожение на Украине 12 БМП Bradley
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Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
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На Украине было уничтожено более 12 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом 20 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в Пентагоне.

Соответствующую информацию, как отмечает издание, уже подтвердил нидерландский проект Oryx, который отслеживает потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, серьезные повреждения получили еще два десятка американских машин.

Отмечается, что часть БМП вернули на фронт после ремонта, а некоторые были увезены в Польшу для серьезного восстановления.

Как указывает газета, масштабные потери бронетехники вызвали удивление у командования ВСУ. При этом подчеркивается, что в Bradley экипаж очень хорошо защищен, он зачастую получает лишь незначительные травмы в случае подрыва машины на мине.

Источник газеты уточнил, что боевиков ВСУ обучали использованию Bradley в рамках стратегии, предусматривающей взаимодействие пехоты, авиации и бронетехники. Впрочем, в рядах ВСУ далеко не все командиры придерживаются этой доктрины ведения боевых действий.

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Ранее, 19 июля, газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что Запад сфокусирован на ремонте уже поставленной ВСУ техники, а не на отправке новых вооружений. В статье указывается, что в результате контрнаступления ВСУ потеряли ряд БМП Bradley, также были повреждены танки Leopard. Именно их ремонт является первоочередной задачей.

16 июля издание Business Insider сообщило, что почти треть БМП Bradley, которые Запад отправил Киеву, могут быть уже уничтожены, повреждены или брошены. Отмечалось, что всего помощь Соединенных Штатов Украине включала 109 таких боевых машин пехоты.

13 июня президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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