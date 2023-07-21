Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов

Скончался советский и российский актер Владимир Портнов, ему было 82 года. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Согласно его данным, артист скончался 14 июля. О причинах смерти не сообщается, пишет RT.

Зрителям Владимир Портнов запомнился по роли ювелира в картине «Узник замка Иф» Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Также он сыграл врача Лютого в фильме «Багровый цвет снегопада».

Всего на счету актера свыше 100 ролей в театре и порядка 30 в кино, сообщает сайт aif.ru.

Портнов родился 29 августа 1940 года, в 1960-х служил в Ташкентском русском театре, а также состоял в труппе Минского драматического театра имени Горького.

Также Портнов работал режиссером в театрах Маяковского, Станиславского и Театре на Малой Бронной, сообщает сайт kp.ru. Свою телевизионную карьеру артист начал в 1982 году в мелодраме «Предел желаний», пишет НСН.

В 1990-е годы Портнов уехал в Израиль, где ставил спектакли в театрах «Ноев ковчег» и «Габима», отмечает телеканал «360». В начале 2000-х годов он вернулся в Россию, отмечает ИА REGNUM.