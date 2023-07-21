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Пушков оценил шансы Турции на вступление в Евросоюз

Сенатор Пушков: Евросоюз дал понять Турции, что членство в ЕС ей не светит
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Отказ Евросоюза принимать Турцию в свой состав по крайней мере до 2024 года демонстрирует отношение Европы к политике турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский сенатор Алексей Пушков 20 июля высказал мнение, что ЕС будет против членства Анкары в союзе и после 2024 года.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже. Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые дает ей многовекторная внешняя политика», — написал он в Telegram-канале.

Пушков уточнил, что, будучи членом ЕС, Турция лишится возможности «иметь собственное лицо на мировой арене».

Четверть века ждут: ЕС не примет Турцию в 2024 году
Не стоит надеяться Анкаре и на безвизовый режим

Ранее, 19 июля, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил «Известиям», что Евросоюз не сможет принять Турцию в 2024 году, поскольку для процесса вступления в ЕС требуется время. При этом он добавил, что ЕС пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

До этого, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз. Он добавил, что о данном условии он сообщил президенту США Джо Байдену.

На следующий день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос членства Турции в Евросоюзе не связан со вступлением Швеции в Североатлантический альянс. Он указал на то, что американский лидер начал выступать за переговоры Турции и Европы задолго до того, как встал вопрос о членстве Швеции в НАТО.

До этого, 26 мая, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на прогресс в вопросе вступления Турции в Евросоюз в ближайшей перспективе.

Переговоры о принятии Анкары в Евросоюз начались в 2005 году, однако вскоре зашли в тупик. В 2009 году ЕС заблокировал переговоры по нескольким пунктам до того, как Анкара выведет свои войска с Северного Кипра. В 2013 году начались переговоры о либерализации визового режима. В 2018 году Европейский совет констатировал, что переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик.

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