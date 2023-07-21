В посольстве РФ отреагировали на всплеск санкционной активности США

В посольстве РФ в США 21 июля прокомментировали введение очередных ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.

В диппредставительстве указали на то, что Вашингтон внес в санкционные списки действующих и бывших российских госслужащих, компании из оборонного, финансового и высокотехнологического секторов, предпринимателей, которым вменяется поддержка спецоперации России.

«Удивляться нескончаемым выпадам администрации в условиях развязанной Западом гибридной войны против нашей страны не приходится. Показательно, что новый раунд репрессалий призван ограничить потенциал отечественного ВПК и энергосектора, а также осложнить доступ к международной финсистеме», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Там назвали действия американской стороны деструктивными. В посольстве подчеркнули, что новые санкции лишь доказывают правильность выбранного Россией курса на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Кроме того, подтверждают неизбежность «процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей».

Днем ранее американский минфин расширил список санкций против российских физических и юридических лиц. В списке появились десятки новых имен и компаний. В перечень вошли некоторые заводы Военно-промышленного комплекса (ВПК) России, научные институты, банки. Также там теперь числятся имена некоторых заместителей министров РФ.

В тот же день на официальном портале правовой информации появились данные о том, что президент РФ Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года.

До этого, 11 июля, глава ВТБ Андрей Костин на встрече с российским лидером отметил, что западные санкции по сути разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции. При этом попытки недружественных стран решать новые проблемы старыми способами спровоцировали обесценивание банковских активов. Что касается России, в целом отечественный банковский сектор чувствует себя надежно, считает глава ВТБ

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.