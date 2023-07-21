США не увидели подготовки к применению ядерного оружия со стороны РФ

Шеф Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 20 июля сообщил, что США не видят со стороны России никаких конкретных подготовительных мер к применению ядерного оружия.

«Мы не видим сегодня никакой конкретной подготовки к потенциальному применению ядерного оружия», — сказал он в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Как отметил Бернс, он специально встречался с главой Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы предупредить о последствиях использования ядерного оружия в конфликте на Украине.

Он выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин также высказался по этому поводу, поскольку России «сложно игнорировать этот голос прямо сейчас».

Ранее, 13 июля, президент США Джо Байден заявил, что возможность применения Россией ядерного оружия в связи с кризисом вокруг Украины отсутствует.

12 июля Нарышкин рассказал, что в июне обсуждал с Бернсом ситуацию на Украине. По его словам, беседа продолжалась около часа. В ходе разговора тема возможной личной встречи не поднималась. Однако Нарышкин отметил, что дальнейшие контакты с главой ЦРУ возможны.

В тот же день доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с «Известиями» указал, что телефонный разговор Нарышкина с Бернсом показывает, что между Москвой и Вашингтоном нет «тотального» разрыва отношений.

Последняя на сегодняшний день очная встреча глав СВР и ЦРУ прошла 14 ноября 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Нарышкин тогда подтвердил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и темы вокруг Украины. Как отметил глава СВР, беседа «была содержательной, проходила в очень комфортной, спокойной обстановке».

Между тем 23 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны.

До этого, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.