Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом
Мир
В Италии конфисковали рекордную партию кокаина на €850 млн
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цены нефти до $90 за баррель
Мир
Ульянов исключил денонсацию СНВ-3 Россией или США
Общество
В Северодонецке начали восстановление более 290 жилых домов и учреждений
Общество
Отправка «Арктик СПГ – 2» укрепила позиции РФ на мировом рынке сжиженного газа
Мир
В Грузии заявили об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с РФ
Мир
Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Общество
Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов
Мир
РПЦ уличила Константинопольский патриархат в попытке расколоть православный мир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Буланова поддержала пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку
Мир
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ

США не увидели подготовки к применению ядерного оружия со стороны РФ

Глава ЦРУ Бернс: США не видят со стороны России подготовки к применению ядерного оружия
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шеф Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 20 июля сообщил, что США не видят со стороны России никаких конкретных подготовительных мер к применению ядерного оружия.

«Мы не видим сегодня никакой конкретной подготовки к потенциальному применению ядерного оружия», — сказал он в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Как отметил Бернс, он специально встречался с главой Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы предупредить о последствиях использования ядерного оружия в конфликте на Украине.

Он выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин также высказался по этому поводу, поскольку России «сложно игнорировать этот голос прямо сейчас».

«Нам появление новых ядерных держав абсолютно не нужно»
Постпред при международных организациях РФ в Вене Михаил Ульянов — о перспективах разоружения, переговорах по иранской сделке и стратегической ошибке Запада

Ранее, 13 июля, президент США Джо Байден заявил, что возможность применения Россией ядерного оружия в связи с кризисом вокруг Украины отсутствует.

12 июля Нарышкин рассказал, что в июне обсуждал с Бернсом ситуацию на Украине. По его словам, беседа продолжалась около часа. В ходе разговора тема возможной личной встречи не поднималась. Однако Нарышкин отметил, что дальнейшие контакты с главой ЦРУ возможны.

В тот же день доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с «Известиями» указал, что телефонный разговор Нарышкина с Бернсом показывает, что между Москвой и Вашингтоном нет «тотального» разрыва отношений.

Последняя на сегодняшний день очная встреча глав СВР и ЦРУ прошла 14 ноября 2022 года в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Нарышкин тогда подтвердил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и темы вокруг Украины. Как отметил глава СВР, беседа «была содержательной, проходила в очень комфортной, спокойной обстановке».

Между тем 23 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны.

До этого, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023