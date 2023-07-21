США направят на Ближний Восток два десантных корабля

США направят на Ближний Восток два корабля с морским десантом на фоне приписываемых Ирану попыток захвата нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива. Соответствующее заявление было опубликовано 20 июля Центральным командованием (СЕНТКОМ) ВС США.

Отмечается, что в связи с попытками Ирана «захватить торговые суда в зоне ответственности СЕНТКОМ, министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить в регион амфибийно-десантную группу, а также экспедиционный отряд морской пехоты.

На сайте Пентагона уточняется, что дополнительные силы будут направлены в Ормузский пролив на десантном корабле Bataan и десантном корабле-доке Carter Hall. Они войдут в состав группировки, состоящей из эсминца Thomas Hudner и истребителей F-35 и F-16, об отправке которой было объявлено ранее.

До этого, 17 июля, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США планируют направить дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с авианосцем в зону Ормузского пролива на Ближнем Востоке. По ее словам, это осуществляется с целью обеспечения интересов США и защиты судоходства в регионе. Кроме того, она заявила, что 5 июля Иран якобы предпринял попытку захвата двух танкеров в районе пролива.

29 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что присутствие американских военных на Ближнем Востоке нарушает безопасность в регионе. По его словам, американцы «думают о своих интересах, а не об интересах стран региона».