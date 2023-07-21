Письма и посылки для российских бойцов доставили на передовую

Министерство обороны РФ оптимизировало почтовое сообщение с передовой, чтобы военнослужащие могли быстрее получать письма и посылки от близких. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Бойцы ВС РФ регулярно получают весточки от друзей и близких со всей страны. В свою очередь, МО добивается максимально быстрой и надежной связи. Например, посылка из Владивостока сейчас доходит до Угледара примерно за десять дней.

«Был проведен ряд мероприятий по ускорению сортировки и доставки посылок и писем военнослужащим <...> доставка по времени значительно сократилась и составляет в среднем около двух недель», — рассказал начальник узла фельдъегерской почтовой связи с позывным Курьер.

Для сравнения — еще пару месяцев назад адресатам приходилось ждать корреспонденцию из дома по три-четыре недели.

Военнослужащие искренне радуются каждой весточке. Так, один из стрелков добровольческого отряда «Барс» с позывным Манул получил посылку от армейского товарища, с которым его связывает больше 30 лет дружбы.

«Дорогой Павел, спасибо тебе и таким неравнодушным людям, как ты, за то, что нас понимаете и поддерживаете. Работа тяжелая, <...> мы ее делаем с вашей помощью», — сказал он.

Ранее, 7 мая, зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил о бесплатной доставке посылок весом до 10 кг для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

24 апреля стало известно, что во всех группировках ВС РФ развернуты обменные пункты, чтобы каждый боец смог получить письмо или посылку из дома. Письма приходят от друзей, родственников, а также от школьников и неравнодушных граждан, которые хотят выразить свою поддержку военным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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