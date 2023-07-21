Сбившей насмерть четырехлетнюю девочку жительнице Сахалина предъявили обвинение

Женщине, сбившей трех человек на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, предъявлено обвинение. Об этом 20 июля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемая не проявила должного внимания при повороте и выехала на пешеходный переход, где совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Отмечается, что автомобиль был исправлен.

Как уточнили в СК, от полученных травм четырехлетняя девочка скончалась на месте, 17-летняя девушка была госпитализирована с тяжкими телесными повреждениями, 39-летняя женщина получила ушибы.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящий момент решается вопрос о заключении задержанной под стражу.

18 июля в Южно-Сахалинске внедорожник наехал на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девочка 2019 года рождения погибла. Девочка 2005 года рождения и женщина 1983 года рождения получили травмы.

Отмечается, что женщине, которая была за рулем автомобиля, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело взято на контроль прокуратурой Сахалинской области. Также СУ СК РФ по Сахалинской области проводит проверку по факту наезда на пешеходов. Инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в СК.