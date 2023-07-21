Два грузовика столкнулись на МКАД

Два грузовика столкнулись в Москве на внутренней стороне МКАД. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На внутренней стороне 20-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент уточняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.

Дептранс предупредил водителей, что движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее, 19 июля, грузовой автомобиль опрокинулся на внешней стороне 29-го км МКАД. По предварительным сведениям, водитель грузовика не справился с управлением.