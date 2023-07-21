Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом
Мир
В Италии конфисковали рекордную партию кокаина на €850 млн
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цены нефти до $90 за баррель
Мир
Ульянов исключил денонсацию СНВ-3 Россией или США
Общество
В Северодонецке начали восстановление более 290 жилых домов и учреждений
Общество
Отправка «Арктик СПГ – 2» укрепила позиции РФ на мировом рынке сжиженного газа
Мир
В Грузии заявили об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с РФ
Мир
Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Общество
Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов
Мир
РПЦ уличила Константинопольский патриархат в попытке расколоть православный мир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Буланова поддержала пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку
Мир
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
Сюжет:

Украина вновь проведет встречу советников по урегулированию конфликта

Украина готовит вторую встречу советников по урегулированию конфликта
0
Фото: TASS/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти начали подготовку новой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров с участием представителей стран G7 и Глобального Юга. Об этом в четверг, 20 июля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе выступления по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

«Сейчас я очень тесно вовлечен в подготовку второй встречи на уровне советников, которая состоится очень скоро», — сказал он.

Ермак отметил, что во время этого события будут продолжены консультации по подготовке мирного саммита.

Первая встреча такого формата состоялась 24 июня в Копенгагене. В ходе нее участники провели обсуждения по поводу так называемого мирного плана украинского лидера Владимира Зеленского.

Позднее, 28 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что участники встречи в Дании не сошлись во взглядах на методы решения конфликта на Украине.

«Хотя большинство участников в целом согласились с тем, что любое окончательное урегулирование должно соответствовать основным принципам ООН, таким как территориальная целостность и суверенитет, с некоторыми из них были серьезные разногласия по поводу подробностей и методов», — говорилось в статье.

Источники Bloomberg отметили, что чиновники из стран G7 и ЕС посчитали прекращение огня возможностью для российской стороны оставить за собой новые регионы. Следовательно, для нормального урегулирования конфликта нужно вывести армию ВС РФ с Украины, посчитали некоторые участники встречи.

«После того как мы отвели войска, киевские власти выбросили всё на свалку истории»
Владимир Путин рассказал африканской делегации о причинах срыва переговоров с Украиной и выслушал их мирную инициативу

12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недостоверной информацию о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей спецоперации.

Ранее, 1 июля, Владимир Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

В это же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Зеленского о выходе ВСУ к границам 1991 года как условие для начала переговоров оторванными от реальности. По его словам, это не план урегулирования, а «максимальная запросная позиция», не имеющая перспективы.

Ранее, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023