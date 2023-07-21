Украина вновь проведет встречу советников по урегулированию конфликта

Украинские власти начали подготовку новой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров с участием представителей стран G7 и Глобального Юга. Об этом в четверг, 20 июля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе выступления по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности.

«Сейчас я очень тесно вовлечен в подготовку второй встречи на уровне советников, которая состоится очень скоро», — сказал он.

Ермак отметил, что во время этого события будут продолжены консультации по подготовке мирного саммита.

Первая встреча такого формата состоялась 24 июня в Копенгагене. В ходе нее участники провели обсуждения по поводу так называемого мирного плана украинского лидера Владимира Зеленского.

Позднее, 28 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что участники встречи в Дании не сошлись во взглядах на методы решения конфликта на Украине.

«Хотя большинство участников в целом согласились с тем, что любое окончательное урегулирование должно соответствовать основным принципам ООН, таким как территориальная целостность и суверенитет, с некоторыми из них были серьезные разногласия по поводу подробностей и методов», — говорилось в статье.

Источники Bloomberg отметили, что чиновники из стран G7 и ЕС посчитали прекращение огня возможностью для российской стороны оставить за собой новые регионы. Следовательно, для нормального урегулирования конфликта нужно вывести армию ВС РФ с Украины, посчитали некоторые участники встречи.

12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недостоверной информацию о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей спецоперации.

Ранее, 1 июля, Владимир Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

В это же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Зеленского о выходе ВСУ к границам 1991 года как условие для начала переговоров оторванными от реальности. По его словам, это не план урегулирования, а «максимальная запросная позиция», не имеющая перспективы.

Ранее, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.