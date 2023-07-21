Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +23 градусов в Москве 21 июля

Переменная облачность, местами небольшой дождь, на юге области умеренный, и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 21 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью — не ниже +8.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 741–744 мм ртутного столба.

20 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что москвичам ждать резкого потепления в ближайшее время не стоит. По его словам, температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы.

Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в разговоре с «Известиями» предупредил, что ближайшие выходные в столице будут прохладными и дождливыми.

Накануне главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столице за 19 часов выпало 68,3 мм осадков, что превысило показатели за последние полвека.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с корреспондентом «Известий» отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.