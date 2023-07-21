Сергей Жуков написал музыку в стиле рок для сериала «Плакса»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, известный песнями «Крошка моя», «Алешка» и другими хитами, написал двенадцать рок-композиций специально для музыкальной драмы «Плакса», которая выйдет осенью. Он также выступил шоураннером проекта.

«Я верю, что этот сериал станет у подростков не менее популярным, чем в свое время были «Ранетки». В этом сериале я не только шоураннер (новое красивое слово в нашей индустрии), но и композитор. Специально для «Плаксы» я написал то, что еще никогда не делал, — двенадцать композиций в стиле рок! Все знают меня именно как поп-автора, но на самом деле рок-музыку я люблю давно и сильно», — поделился он Жуков с «Известиям».

В сериале сыграла дочь Сергея Жукова Ника и певец Ваня Дмитриенко. В каст также вошли Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова. В центре сюжета школьница, которая после учебы в элитной школе попадает провинциальную. Новенькой непросто смирится с местными порядками и подружиться с одноклассниками. Ситуация усугубляется, когда она собирает свою музыкальную группу.

Артист также рассказал о старте съемок картины «Руки Вверх!», которая будет связана с биографией группы. По его словам, у фильма будет детективный уклон, а одну из ключевых сцен снимут в Лужниках.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ты пробуешь суши, а дома наворачиваешь пельмени — «Крошку мою»