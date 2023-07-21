РПЦ уличила Константинопольский патриархат в попытке расколоть православный мир

Константинопольский патриархат, признавая автокефалии церквей на канонической территории РПЦ, стремится вызвать раскол в православном мире, заявили «Известиям» в РПЦ.

«Все действия Константинопольского патриархата <…> продиктованы исключительно политическими соображениями. Константинопольский патриархат активно и бесцеремонно встраивается в истерию, связанную «с отменой русской культуры». И частью этого проекта стало оказание давления на приходы Русской православной церкви в странах и Прибалтики, и дальнего зарубежья. Поэтому Константинопольский патриархат пытается использовать этих клириков, чтобы сеять рознь между православными верующими», — сказал «Известиям» замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Плоды такой политики, говорит Кипшидзе, видно на Украине, где иерархов канонической УПЦ заключают под стражу, происходят захваты приходов и похищения священников.

«Что-то в этом роде Константинопольский патриархат хочет инициировать и в других государствах, на территории которых существуют приходы Русской Церкви, и борется с самим ее существованием», — добавил он.

При этом риск активизации действий раскольников сегодня существует на всей канонической территории РПЦ, включая и саму Россию, о чем свидетельствует принятие Константинопольским патриархатом в свою юрисдикцию одного из московских клириков без отпускной грамоты.

В марте 2023 года правительство Литвы и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали договор о сотрудничестве, что, по мнению литовских властей, открывает дорогу к созданию в стране экзархата Константинопольского патриархата. Осенью 2022 года изменили закон о православной церкви, провозгласив ее независимость от РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал независимость Латвийской православной церкви «лжеавтокефалией».

На Архиерейском совещании РПЦ 19 июля участники выразили согласие с документом «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей», теперь текст документа должен будет утвердить Священный синод. РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом в 2018 году, когда было принято решение о предоставлении томоса об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины, после чего, как заявил патриарх Кирилл, на Украине начались открытые гонения на каноническую УПЦ со стороны киевских властей.

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Приход на Запад: РПЦ опасается раскола в православном мире