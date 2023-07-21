Штурмовые отряды ВДВ отбили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Штурмовые отряды одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отбили его в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 21 июля сообщило Минобороны РФ.

Огонь артиллерии ВС РФ по заданным координатам поразил украинские подразделения.

Затем по вскрытым огневым точкам противника было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и реактивных пехотных огнеметов. Штурмовой отряд ВДВ отбил опорный пункт ВСУ в лесном массиве.

В конечном итоге украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.

Накануне сообщалось, что артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила две боевые машины пехоты (БМП) в ходе отражения наступления ВСУ на артемовском направлении.

Ранее, 19 июля, российское минобороны показало передало, что экипажи танков Т-90М «Прорыв», состоящие из служащих ВДВ, разбили укрепрайоны ВСУ. Как отметил командир взвода с позывным Томск, столкновение практически лицом к лицу наводит ужас на противника, а при удачном исходе мотивирует сослуживцев и в целом поднимает боевой дух.

17 июля оборонное ведомство показало, как служащие ВДВ РФ сдерживают натиск противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Под прикрытием группы охраны десантники-огнеметчики поражают цели из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и легких пехотных огнеметов (ЛПО). Термобарические заряды эффективно уничтожают окопы, здания и блиндажи, где скрываются украинские боевики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».