Вильфанд предупредил об опасном потеплении в Европе к 2050 году

Опасное повышение температурного фона может произойти в ряде стран Европы в течение нескольких десятилетий. Об этом 21 июля рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он упомянул результаты исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата, согласно которым уже сейчас крайне высокая температура наблюдается летом в Италии, Греции, Турции, Испании, Франции, и, вероятнее всего, она продолжит расти.

«К 2050 году половина населения Европы может столкнуться с высоким или очень высоким риском теплового стресса летом. То есть интенсивность и продолжительность волн тепла будет увеличиваться», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам метеоролога, в таких условиях человеку грозит не только обезвоживание, но и более серьезные изменения на химическом уровне. Особенно опасны ситуации, когда жара не спадает по ночам, лишая организм необходимой передышки.

На сегодняшний день, продолжил Вильфанд, экстремальная погодная обстановка наблюдается на юге Европы и в Средиземноморье. Еженедельные показатели на 5–9 градусов превышают норму.

«Жара будет усиливаться, в частности, в Греции и Турции. Испанская государственная служба также предупредила, что прогнозируется температура от +42…+44 градусов. Она объявила «красный» уровень опасности. Национальная метеослужба Италии также выпустила предупреждение», — уточнил эксперт.

Он добавил, что в ближайшие дни новых температурных рекордов можно ждать и за пределами Европы — в частности, на территории Северной Америки.

Ранее, 19 июля, стало известно, что в отдельных регионах Италии из-за жары ломаются телефоны.

Накануне французская метеорологическая служба сообщила о побитых температурных рекордах во Франции и Италии. Воздух прогрелся до +40,6 градуса и 42,2 градуса соответственно. В одном из городов на итальянской Сардинии регистрировали +42,2 градуса.