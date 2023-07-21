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В России более чем в два раза выросли продажи товаров для туризма

Исследование: продажи товаров для туризма и кемпинга в РФ выросли на 107%
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В России значительно вырос спрос на товары для туризма и кемпинга: в июле 2023 года их продажи выросли на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками «ВсеИнструменты.ру». Его результатами они поделились с «Известиями» 21 июля.

«В июле 2023 года продажи товаров из категории туризм и кемпинг по России выросли на 107%. Регионами с самыми активными туристами стали Самара (+287%), Омск (+280%), Краснодар (+232%), Екатеринбург (+192%) и Казань (+152%). В топ товаров данной категории вошли аккумуляторы холода, портативные газовые плиты, сухое горючее, факелы, жидкости для розжига и портативные радиостанции», — сообщили аналитики.

Также, по их данным, на 195% в России выросли продажи принадлежностей для туризма и кемпинга. Спрос на палатки и тенты вырос на 217%, на посуду для походов — на 102%, фонари — на 75%, одежду для походов и туризма — на 82%.

«Повышенный спрос на товары для туризма можно, отчасти, объяснить тем, что в России с каждым годом растет популярность отдыха вдали от цивилизации. Например, количество кемпингов и глэмпингов за год также значительно увеличилось. Многие живописные локации, памятники природы и достопримечательности находятся вдали не только от мегаполисов с развитыми сетями отелей, но даже от небольших населённых пунктов. Поэтому те, кто предпочитают «дикий» внутренний туризм, должны быть максимально экипированы и подготовлены к таким поездкам» — прокомментировали данные в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру».

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19 июля Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин доложил ему о взрывном росте внутреннего туризма в России. При этом, российский лидер подчеркнул, что государство обращает внимание на развитие инфраструктуры страны.

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