Стало известно, у работников каких сфер выросли зарплатные предложения в июле

«Авито Работа» проанализировала, предложения о работе по каким специальностям в июле 2023 года стали предполагать оплату выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 21 июля.

Так, рейтинг вакансий возглавили предложения для стропальщиков и рекрутеров с приростом предлагаемой оплаты труда более чем в два раза. Также зарплатные предложения выросли у фрезеровщиков, машинистов, токарей, SMM-специалистов, наладчиков, слесарей, водителей такси и сварщиков.

«‎Прирост заработных плат по вышеперечисленным профессиям вполне ожидаем, поскольку соответствует либо HR-трендам последних лет, либо актуальным бизнес-направлениям. Так, стропальщики и машинисты задействованы в стремительно развивающейся строительной отрасли. В связи с наращиванием производственных мощностей сфере промышленности нужны сварщики, токари, наладчики, слесари и фрезеровщики. Рекрутеры стали более востребованными и более высокооплачиваемыми, поскольку всё больше компаний нуждаются быстром и качественном подборе кадров на высококонкурентном рынке», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

19 июля стало известно, что за первое полугодие 2023 года в России на 52% увеличилось количество предложений по работе с Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прирост год к году составил 188%.